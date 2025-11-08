"Авито авто": спрос на новые автомобили "Москвич" в октябре вырос на 4,7%

Средняя цена на эти машины почти не изменилась и составила 2 млн рублей

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Спрос на новые "Москвичи" в октябре 2025 года увеличился на 4,7% по сравнению с августом. При этом средняя цена на такие автомобили почти не изменилась и составила 2 млн рублей, говорится в исследовании "Авито авто", материалы которого есть в распоряжении ТАСС.

"По данным "Авито авто", в октябре 2025 года по сравнению с августом спрос на новые авто марки "Москвич" вырос на 4,7%, а средняя цена автомобиля практически не изменилась и составила 2 млн руб.", - сказано в исследовании.

В нем также отмечается, что в октябре значительно вырос спрос на "Москвич-3" - на 7,1%. При этом средняя цена этой модели не изменилась, оставшись на уровне 2 млн рублей. В то же время ее электромобильная версия "Москвич-3e" оценивалась почти в два раза дороже - в 3,95 млн рублей.

Средняя цена на "Москвич-6" на "Авито авто" составила 2,4 млн рублей, а самая новая модель - "Москвич-8" - предлагалась в среднем за 3,2 млн рублей.