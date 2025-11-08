За 10 лет с россиян взыскали кредитные долги на 8,4 трлн рублей

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Российские суды за 10 лет вынесли решения о взыскании с граждан по кредитам более 8 трлн рублей. Об этом свидетельствуют данные судебной статистики, которую изучил корреспондент ТАСС.

Согласно данным статистики, ежегодно суды общей юрисдикции выносят решения о взыскании более 800 млрд рублей по кредитным договорам и договорам займа. За последние 10 лет (2015-2024 гг.) в суды поступило 81 млн дел о взыскании кредитных долгов, частично или полностью удовлетворено 78,8 млн исков на общую сумму 8,388 трлн рублей. По 90% из них (70,8 млн дел) решения были вынесены в упрощенном приказном порядке, без проведения заседаний. По 1% дел (809 тыс.) суды отказали в удовлетворении требований, еще 365 тыс. дел было прекращено.

За предыдущие 10 лет (2005-2014 гг.) число поступивших в суды дел о взыскании сумм по кредитным договорам было в 10 раз меньше (8 млн), суды удовлетворили 7,45 млн исков на общую сумму 2,5 трлн рублей.

Если в 2005 году суды общей юрисдикции вынесли 71 тыс. решений о взыскании по кредитным договорам 8 млрд рублей, в 2010 году - 725 тыс. решений о взыскании 359 млрд рублей, в 2015 году - 2,5 млн решений о взыскании 771 млрд рублей, то в 2024 году - 14,8 млн решений на 834 млрд рублей.

В первом полугодии этого года в суды поступило почти 6 млн дел о взыскании по кредитным договорам 606 млрд рублей, удовлетворено 5,8 млн исков на 343 млрд рублей, в том числе 5,49 млн решений были приняты в форме судебного приказа.

Согласно статистике Судебного департамента при Верховном суде РФ, в 2018-2024 годах в суды поступило 71 млн дел о взыскании по кредитным договорам 14 трлн рублей, суды удовлетворили 69 млн исков, присудив взыскать 5,9 трлн рублей.