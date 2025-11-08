Поток туристов между РФ, Монголией и КНР может вырасти до 10 млн к 2030 году

Также замминистра экономического развития РФ Дмитрий Вахруков предложил монгольским и китайским туристам использовать разработанный Сбербанком электронный кошелек

ДАРХАН, 8 ноября. /ТАСС/. Заместитель министра экономического развития РФ Дмитрий Вахруков рассчитывает, что Россия, Монголия и Китай могут к 2030 году увеличить взаимный турпоток до 10 млн человек в год. Об этом сообщил корреспондент ТАСС с девятого министерского совещания по туризму между Россией, Монголией и Китаем.

"Сегодня неоднократно говорилось о том, что между Россией, Монголией и Китаем растет взаимный туристический поток. Мы ставим амбициозные цели и рассчитываем, что он к 2030 году вырастет до 10 млн человек в год", - сказал Вахруков, возглавляющий российскую делегацию на этом совещании.

Он обсудил с монгольским и китайским коллегами проекты в рамках продления программы экономического коридора Монголия - Китай - Россия до 2031 года и предложил использовать разработанный Сбербанком электронный кошелек монгольским и китайским туристам, а также возобновить прямое авиасообщение Улан-Батор - Москва.

"В России в результате нашей работы за последние несколько лет появилось 100 туристических объектов федерального и регионального значения, связанных с историей маршрута Великого Чайного пути в 19 регионах от Бурятии до Москвы и Санкт-Петербурга. Отдельные туристические продукты на базе этого пути уже реализуются в Иркутской области, Бурятии, Красноярске, Забайкальском крае и других регионах", - привел данные замминистра.

В совещании участвуют также министр культуры, спорта, туризма и молодежной политики Монголии Чинбатын Ундрам и заместитель министра культуры и туризма Китая Ван Цзяньхуа.