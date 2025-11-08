FT: ЕК определила главное условие конфискации российских активов

Им стал поиск юридической структуры для постоянной иммобилизации средств, передает газета

ЛОНДОН, 8 ноября. /ТАСС/. Главным условием Европейской комиссии (ЕК) для выделения Украине €140 млрд из замороженных активов России стал поиск юридической структуры для постоянной иммобилизации средств. Об этом сообщила газета Financial Times со ссылкой на документ ЕК.

В документе также уточняется, что если страны ЕС не смогут достичь согласия по кредитному пакету для Украины, обеспеченному российскими активами, то вместо их использования страны - члены ЕС будут вынуждены санкционировать совместное заимствование, что обременит национальные бюджеты новыми обязательствами. Так, по оценкам Еврокомиссии, расходы на обслуживание совместно взятого кредита составят до €5,6 млрд в год. Из всех стран ЕС самые большие затраты ожидают Францию, она будет обязана выплачивать около €1 млрд.

Активы РФ и милитаризация Бельгии

Большая часть замороженных в Европе суверенных активов России - чуть более €200 млрд - блокирована на площадке Euroclear в Бельгии. 23 октября участники саммита ЕС в Брюсселе не смогли достичь согласия по вопросу об использовании российских активов. Премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер потребовал от всех стран ЕС полностью разделить финансовые риски его страны, где блокированы €210 млрд российских суверенных активов, которые планирует присвоить Еврокомиссия. Он также предупредил, что Россия в качестве ответных мер начнет изымать западные активы на своей территории и в дружественных юрисдикциях, в результате Москва "может остаться в выигрыше", а пострадавшие западные инвесторы "придут за выплатами к правительству Бельгии". Премьер также потребовал от стран-союзниц гарантий, что Россия получит немедленную компенсацию, если она "когда-либо восстановит доступ к активам".

Ранее посол России в Бельгии Денис Гончар заявил ТАСС, что любые формы экспроприации российских активов будут расценены как воровство. Он предупредил, что ответные действия Москвы "последуют незамедлительно" и заставят Запад "считать убытки".