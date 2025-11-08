Эксперт Гоненко: подача заявок на регистрацию знака Labubu не является нарушением

Важны намерение и добросовестность, подчеркнул доцент кафедры экономики и финансов общественного сектора Президентской академии

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Массовая подача заявок на регистрацию товарного знака Labubu в России не является нарушением, однако важны добросовестность и реальные намерения предпринимателя для развития бизнеса. Об этом ТАСС заявил доцент кафедры экономики и финансов общественного сектора Президентской академии Даниил Гоненко.

"Массовая подача заявок на один и тот же знак сама по себе не преступление: у нас действует приоритет и правовая экспертиза. Важно другое - намерение и добросовестность. Если за заявкой нет продукта и плана использования по классам, если цель - перехватить чужую репутацию - рынок воспринимает это как троллинг. Нормальная институциональная гигиена должна такие истории быстро отсекать", - сказал эксперт.

По его словам, рабочая рамка здесь проста: максимальная прозрачность данных реестра, удобная подача возражений, предсказуемая экспертиза на тождество и сходство и реальное последствие для "пустых" регистраций - досрочное прекращение охраны за неиспользование.

"Тогда выигрывает не количество заявок, а тот, у кого есть отличимость, добросовестность и реальный бизнес. Наш интерес - не бесконечно спорить за чужие имена, а выстраивать нормальную культуру лицензирования и такие условия, при которых выгоднее развивать собственные бренды и технологии", - продолжил он.

Гоненко привел в пример гиганта телекоммуникаций Huawei. "Начинали с заимствований и адаптации чужих решений, но зрелость пришла, когда компания сделала ставку на собственную инженерную школу, НИОКР-команды, кооперацию с университетами и дисциплину прав. Урок для нас прикладной: если и опираемся на чужую разработку, делаем это легально, быстро локализуем, дорабатываем и выводим уже под своим брендом", - заметил собеседник агентства.

Чтобы это работало в России, нужны не запреты, а больше предсказуемости, уверен Гоненко. "Проще и быстрее оформить лицензию, чем спорить годами. [Нужно устанавливать] понятные сроки экспертизы и прозрачные критерии, [развивать] кластеры и консорциумы университетов и индустрии, где бренд пришивается к продукту, а продукт - к оффтейк-контрактам и госзакупкам. Тогда вал заявок перестает быть шумом, а институты фильтром. Троллинг отсеивается, а те, кто создает ценность, получают защиту и длинную траекторию - от микро к малому, от малого к среднему, дальше к собственным технологиям и рынку капитала".

Кто подал заявки на регистрацию

Девять компаний хотели бы выпускать в России под брендом Лабубу игрушки, косметику, алкоголь, товары гигиены, одежду и даже научно-исследовательские аппараты. Заявки на регистрацию товарных знаков Лабубу и Labubu поступили в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (Роспатент) с мая по август 2025 года и сейчас проходят экспертизу.

Кроме китайской компании Pop Mart, производителя игрушек Labubu, зарегистрировать товарный знак хотели бы производитель вина "Лоза Ставрополья", производитель оптических приборов, фото- и кинооборудования "Юань Хайлян" и другие. Также была и десятая заявка от косметической компании Natura Siberica, но в сентябре Роспатент отозвал ее по просьбе компании.

Лабубу - дизайнерские плюшевые игрушки с заячьими ушами и широкой зубастой улыбкой. Их создал гонконгский иллюстратор Касинг Лунг. Компания Pop Mart выпускает эти игрушки с 2019 года, но взлет популярности Лабубу начался в 2024 году в Азии, а в начале 2025-го тренд распространился по всему миру.