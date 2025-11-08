На Украине остановили все государственные ТЭС

Генерация отсутствует, сообщили в компании "Центрэнерго"

Редакция сайта ТАСС

© Валентин Спринчак/ ТАСС

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Все государственные ТЭС Украины в настоящий момент остановлены. Об этом в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской) сообщила госкомпания "Центрэнерго".

"Мы остановились. Сейчас ноль генерации. Ноль! Мы потеряли то, что восстанавливали в круглосуточном режиме. Полностью!" - говорится в сообщении. Причиной этого в компании назвали удары по украинской энергетической инфраструктуре.

"[Сегодня] самый массированный удар по нашим ТЭС с начала конфликта", - отметили в пресс-службе. "Центрэнерго" сообщила, что ее сотрудники намерена восстанавливать, ремонтировать и внедрять новую генерацию.

Публичное акционерное общество "Центрэнерго" - одно из крупнейших предприятий электроэнергетической отрасли Украины и единственная в стране государственная энергогенерирующая компания. Основными видами деятельности является производство электроэнергии, поставляемой в оптовый рынок электроэнергии Украины и производство тепловой энергии. В общем объеме производства электроэнергии страны доля компании составляет около 8%, в структуре тепловой генерации - около 18%. "Центрэнерго" играет существенную роль в поддержании и регулировании энергобаланса Украины.