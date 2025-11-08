Кабмин определил НИИ "Восход" как оператора реестра российского ПО

Институт получит функции с марта 2026 года

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Правительство России своим распоряжением определило НИИ "Восход" в качестве оператора единого реестра российского программного обеспечения. Институт получит функции с марта 2026 года.

"Определить федеральное государственное автономное учреждение "Научно-исследовательский институт "Восход" оператором единого реестра российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных", - предписывает распоряжение, подписанное во исполнение закона "Об информации, информационных технологиях и о защите информации".

НИИ "Восход" специализируется на выполнении федеральных и региональных государственных IT-проектов. Институт, в частности, внедрил отечественные разработки в систему выдачи электронных виз в ряде регионов.