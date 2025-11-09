В России разработали сеткомет для защиты техники от дронов

Максимальная дальность выстрела сеткой составляет 45 м, отметили в компании-разработчике "Орда-Пилот"

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Российские специалисты создали комплекс, оснащенный устройством для метания сети и видеосистемой с машинным зрением, для защиты военной и гражданской техники от украинских беспилотников. Об этом сообщили ТАСС в компании-разработчике "Орда-Пилот".

"Сеткомет для защиты техники представляет из себя комплекс в виде устройства метания сети и видеосистемы, оснащенной машинным зрением. Видеосистема наблюдает за определенным сектором и выявляет воздушные цели. При обнаружении дрона, приближающегося к технике, устройство метания сети поворачивается в сторону потенциального агрессора и совершает выстрел сеткой. Комплекс безопасен в применении и может устанавливаться на любую военную и гражданскую технику", - рассказали в организации.

В компании уточнили, что максимальная дальность выстрела сеткой - 45 м. "Планируемая прицельная дальность - 30 м. В настоящее время мы продолжаем работать над механикой устройства. Выпуск сеткомета запланирован на первый квартал 2026 года", - сообщили в организации.