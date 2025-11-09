Производитель Jameson зарегистрировал в РФ логотип и оформление бутылки

Заявки на регистрацию товарных знаков были поданы из Ирландии в мае и зарегистрированы Роспатентом в ноябре

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Производитель виски Jameson, ирландская компания Irish Distillers, зарегистрировала в РФ в качестве товарного знака название виски и цветовое оформление бутылки, в которой оно продается, выяснил корреспондент ТАСС.

Владелец компании Irish Distillers, французский алкогольный конгломерат Pernod Ricard, в 2023 году объявил о прекращении поставок своей продукции в Россию и закрыл представительство.

Обе заявки на регистрацию товарных знаков были поданы из Ирландии в мае и зарегистрированы Федеральной службой по интеллектуальной собственности (Роспатент) в ноябре. Оба знака зарегистрированы по одному классу - алкогольные напитки, эссенции и экстракты.