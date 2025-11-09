Калмыкия в 2026 году увеличила финансирование капремонта детсадов на 70%

Правительство Республики внесло на рассмотрение в Народный Хурал региона проект бюджета на 2026 год

ЭЛИСТА, 9 ноября. /ТАСС/. Правительство Республики Калмыкия внесло на рассмотрение в Народный Хурал (парламент) региона проект бюджета на 2026 год, сообщили ТАСС в министерстве финансов республики. На капремонт и оснащение детских садов на момент рассмотрения бюджета в первом чтении власти региона планируют направить при господдержке 343,6 млн рублей, что на 70% больше, чем в текущем году.

"Масштабный проект по капитальному ремонту детских садов стартовал в Калмыкии благодаря региональному проекту "Поддержка семьи" с 2025 года. На капремонт детсадов в 2025 году направили порядка 200 млн рублей из бюджетов всех уровней. Это позволило осуществить полный комплекс ремонтных работ: обновить фасад и входную группу, выполнить кровельные работы и внутреннюю отделку, обновить мебель и благоустроить прилегающие территории. В рамках федерального проекта "Поддержка семьи" ремонт детских садов продолжится, на эти цели в проекте бюджета в 2026 году предусмотрено 343,6 млн рублей", - говорится в сообщении.

Уточняется, что планируется провести ремонт шести детских садов. Согласно проекту бюджета, за два ближайшие года в Калмыкии намерены отремонтировать 15 детских садов, направив на эти цели 916,1 млн рублей. Это более половины всех дошкольных учреждений региона.

Кроме этого, в рамках федерального проекта "Создание условий для обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" продолжится ремонт и оснащение детских лагерей. В проекте бюджета предусмотрены на 2026 год средства в сумме 76 млн рублей на ремонт детского лагеря "Сайгачонок" в Целинном районе и "Лесная сказка" в Яшалтинском районе", - говорится в сообщении.

Основные параметры республиканского бюджета на 2026 год спрогнозированы в следующих объемах: доходы - 34 963,2 млн рублей, расходы - 34 845, 5 млн рублей. Профицит бюджета в 2026 году планируется в размере 117 млн рублей, что в 4 раза ниже показателей бюджета 2025 года на момент его рассмотрения в первом чтении. Бюджет республики на 2026 год сохранит свою социальную направленность, при этом более половины расходов связаны с выплатой заработной платы и реализацией мер по поддержке людей.