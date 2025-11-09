Эксперт Кусков: активация eSIM возможна только в домашней сети оператора

Попытки активировать виртуальную sim-карту в другом регионе могут привести к проблемам, например, плохое соединение нарушит передачу профиля, рассказал гендиректор информационно-аналитического агентства Telecom Daily

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Возможность активации виртуальной sim-карты (eSIM) для корректной работы существует только в домашней зоне покрытия оператора связи, а попытка активации вне зоны покрытия оператора может привести к проблемам. Об этом рассказал ТАСС гендиректор информационно-аналитического агентства Telecom Daily Денис Кусков.

"Активация eSIM для корректной работы возможна только в зоне покрытия оператора связи. Это обусловлено несколькими факторами", - сказал Кусков.

Он пояснил, что в каждой стране действуют свои законы о мобильной связи, которые операторы обязаны соблюдать для обеспечения безопасности и предотвращения мошенничества. Например, они могут потребовать предъявить документы или подтвердить местоположение. "Во-вторых, для активации eSIM необходимо стабильное соединение с сетью оператора, иначе сигнал может быть слабым или отсутствовать, что сделает активацию невозможной. В-третьих, операторы предлагают различные тарифы и услуги для местных жителей и туристов, и, ограничивая активацию eSIM только в пределах своих регионов, они контролируют, кто пользуется их услугами, и справедливо распределяют свои ресурсы", - рассказал эксперт.

По его словам, попытка активировать eSIM вне зоны покрытия оператора может привести к проблема. Например, плохое соединение может нарушить передачу профиля eSIM, и активация просто не состоится. Также, как отметил Кусков, активация eSIM в другом регионе может противоречить местным законам, что может повлечь за собой штраф или блокировку учетной записи, а тарифы и услуги для местных жителей могут отличаться от тех, что предназначены для туристов, что может привести к непредвиденным расходам. "Многие операторы запрещают использование своих услуг за пределами определенного региона, и в случае нарушения этого правила они могут прекратить предоставление услуг. Кроме того, передача данных eSIM должна происходить через защищенные сети, и вне официальной зоны покрытия сигнал может проходить через незащищенные каналы, что подвергает ваши данные риску перехвата, а личную информацию - краже", - заключил Кусков.