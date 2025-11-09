ТАСС: Украина получила от Запада за год $52 млрд

Из них $22,9 млрд за счет процентов от активов РФ

Редакция сайта ТАСС

Здание Национального банка Украины © Christopher Lee/ Getty Images

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Общий объем внешней финансовой помощи (не считая поставок вооружений, средств на их закупку и инвестиций в ВПК Украины) за период с 1 ноября 2024 года по 31 октября 2025 года составил $52 млрд, из них $22,9 млрд за счет процентов с замороженных активов РФ. Об этом свидетельствуют подсчеты ТАСС на основе данных Национального банка Украины.

Евросоюз и страны G7 в результате практически исчерпали свою долю в $30 млрд из общей суммы в $50 млрд, которую предполагалось покрыть в рамках программы ERA за счет процентов от российских активов. Еще $20 млрд должны были предоставить США, однако после победы Дональда Трампа на президентских выборах Вашингтон прямое финансирование Украины не осуществляет. Оставшихся европейских средств в рамках ERA, скорее всего, не хватит даже на покрытие текущих потребностей Украины - в ноябре - декабре 2024 года Киев получил $16,1 млрд, часть которых пошла на закрытие дыр в бюджете и выполнение социальных обязательств в первые месяцы текущего года. Таким образом, Евросоюзу в 2026 году будет необходимо искать новые источники финансирования Украины.

Несмотря на значительные объемы помощи из-за рубежа, Киев наращивает и внутренние заимствования. За последние 12 месяцев они составили $2,9 млрд, причем примерно две трети этой суммы были заняты в последние шесть месяцев. Так что темпы кредитования на внутреннем рынке растут.

В октябре прошлого года лидеры G7 приняли совместное заявление, в котором объявили о достижении договоренности относительно деталей предоставления Украине кредита в размере $50 млрд. Подчеркивалось, что займы "будут обслуживаться за счет будущих доходов от замороженных суверенных активов России в рамках правовых систем стран G7 и международного права". США обязались взять на себя выделение Украине $20 млрд, а остальные $30 млрд будут направлены общими усилиями G7 и ЕС. В начале декабря прошлого года Украина и ЕС подписали соглашение о создании механизма кредитного сотрудничества для Украины, который определит рамки для обслуживания и погашения европейских кредитов Киеву за счет доходов от замороженных активов России. Механизм позволит использовать эти доходы для покрытия основной суммы займа, привлеченной от партнеров Киева в рамках инициативы G7 ERA.