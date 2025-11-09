Эксперт Майоров: успех вин из РФ в Гонконге открывает им доступ на рынок КНР

ГОНКОНГ, 9 ноября. /ТАСС/. Почти 40 наград, в том числе 9 золотых и 1 двойную золотую медаль, получили вина из РФ на конкурсе в Гонконге. Как сообщил корреспонденту ТАСС руководитель центра развития экспорта при Ассоциации виноградарей и виноделов России (АВВР) Павел Майоров, успех в этом специальном административном районе КНР открывает прямой доступ российским винам на китайский рынок.

"Конкурс China Wine Competition 2025 проходил в Гонконге в конце октября, но его результаты официально объявлены только сейчас. И вот итог: российские вина получили 2 победы в специальных номинациях, 1 двойную золотую медаль, 9 золотых медалей и 26 серебряных медалей", - рассказал Майоров.

"Китай сегодня - один из крупнейших формирующихся рынков алкогольных напитков, и этот успех, безусловно, открывает российскому вину прямой доступ к нему", - добавил собеседник агентства. Он отметил, что в настоящее время для российских виноделов усложнился выход на международные конкурсы, поэтому АВВР совместно с Национальным агентством маркетинга российского вина помогает договориться с зарубежными конкурсами, собирает коллективные заявки от виноделен, занимается таможенным оформлением.

На конкурсе в Гонконге были представлены 87 российских вин от 18 виноделен. Среди них "Инкерман", "Криница", "Кубань-Вино", "Массандра", "Сикоры", "Скалистый Берег", "Усадьба Дивноморское", "Усадьба Мезыбь", "Фанагория", "Шато де Талю" и другие.

Понять вкус клиента

Китайский рынок - один из самых быстрорастущих рынков потребителей вина. Однако гастрономические традиции здесь влияют на предпочтения: китайцы выбирают вина с высоким содержанием танинов, а также сладкие крепленые вина. "Судя по тому, что на конкурсе крепленое вино от "Массандры" "Мускат белый красного камня" 2022 года взял двойное золото и приз в номинации "Лучший производитель крепленых вин", а также "Moon Land. Cabernet 2022" от "Фанагории" признали лучшим каберне-совиньон года, - наши виноделы хорошо поняли вкусы китайских потребителей", - сказала ТАСС руководитель международных проектов и PR Национального агентства маркетинга российского вина Екатерина Емельянова.

Золотые медали конкурса также получили "101 оттенок красного. Каберне-совиньон" 2022 года от "Фанагории", Cabernet Sauvignon/Cabernet Franc/Merlot от "Усадьбы Мезыбь", "Седьмое небо князя Голицына" от "Массандры", "Шираз Резерв" от "Шато де Талю", "Царская коллекция, красное полусладкое" от "Абрау-Дюрсо", "Мускат розовый крымский" от "Инкерман", Desono Cabernet Sauvignon от "Дербент вино", "Портвейн белый крымский" от "Массандры".

Как рассказал ТАСС заместитель генерального директора по внешней экономической деятельности компании "Фанагория" Михаил Лелюк, особенность конкурса в Гонконге заключается в комплексной оценке качества продукции.

"На этом конкурсе жюри отмечает вина, которые могут стать дополнением к винным картам ресторанов и программам по бокалам. Хочу отметить, что в состав судей входят ведущие сомелье и закупщики вина в КНР. Особенно важно, что они разбираются в кухне различных регионов Китая и поэтому могут подобрать лучшие вина именно для китайской публики", - отметил собеседник агентства.