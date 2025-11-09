Россия и Казахстан обсуждают увеличение объема ЖД перевозок и роста транзита

По итогам заседания главы делегаций подписали протокол XXVI заседания межправкомиссии

Редакция сайта ТАСС

АСТАНА, 9 ноября. /ТАСС/. Объем железнодорожных перевозок между Россией и Казахстаном может быть увеличен благодаря запуску вторых путей на участке Достык - Мойынты и перспективе роста транзита по маршруту Китай - Европа. Вопрос обсуждался на заседании Межправительственной комиссии по сотрудничеству между странами, сообщили в пресс-службе премьер-министра Казахстана.

"Рассмотрены перспективы увеличения объемов железнодорожных перевозок в связи с запуском в сентябре вторых путей на участке Достык - Мойынты и планируемым ростом транзита по маршруту Китай - Европа - Китай. Достигнута договоренность о совместной оценке перспективных объемов грузов, проходящих через казахстанско-российские пункты пропуска, а также о дальнейшем содействии развитию международного транспортного коридора "Север - Юг", - сказано в сообщении.

В целом на заседании рассматривался широкий круг вопросов транспортного взаимодействия. Также были затронуты темы сотрудничества в ТЭК, финансах, сферах нефти и газа, промышленности, атомной энергетики, стандартизации и метрологии, туризма, образования, связи и информационных технологий, добавили в пресс-службе.

По итогам заседания главы делегаций - министр национальной экономики Казахстана Серик Жумангарин и заместитель председателя правительства России Алексей Оверчук - подписали протокол XXVI заседания межправкомиссии.