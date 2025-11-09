В Казахстане заявили о готовности РФ снять ограничение для грузоперевозчиков

Срок пребывания на российской территории казахстанских водителей, осуществляющих международные деловые рейсы, может вырасти с 90 до 180 дней в течение года

Редакция сайта ТАСС

АСТАНА, 9 ноября. /ТАСС/. Срок пребывания в России без регистрации для казахстанских грузоперевозчиков будет вновь повышен до 180 дней, предварительная договоренность достигнута по итогам межправительственной комиссии по сотрудничеству между странами, сообщили в пресс-службе премьер-министра Казахстана.

"Согласно новым нормам, срок пребывания иностранных граждан без регистрации в России сокращен с 180 до 90 дней в течение года. Российская сторона выразила готовность содействовать скорейшему решению вопроса по возвращению прежнего срока пребывания казахстанских водителей, осуществляющих международные перевозки, до 180 дней", - указано в сообщении.

Новая норма вступила в силу с 1 января 2025 года и стала проблемой для казахстанских автоперевозчиков, отметили в пресс-службе.