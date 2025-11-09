В Казахстане заявили о готовности РФ рассмотреть снятие запрета на ввоз льна

Также российская сторона может пересмотреть решение по поводу ограничения на импорт чечевицы

АСТАНА, 9 ноября. /ТАСС/. Россия готова рассмотреть вопрос снятия запрета на ввоз льна и чечевицы из Казахстана, а также обеспечить транзит зерна и зернобобовых с накоплением на территории РФ. Вопрос обсуждался на заседании межправительственной комиссии по сотрудничеству между странами, сообщили в пресс-службе премьер-министра Казахстана Олжаса Бектенова.

"Российская сторона выразила готовность рассмотреть вопрос снятия фитосанитарных ограничений на ввоз из Казахстана семян льна и чечевицы, а также обеспечить возможность транзита зерна и зернобобовых с накоплением на территории России", - отмечается в сообщении.

Кроме этого, в ходе заседания обсуждена совместная работа стран по созданию новых сортов сельскохозяйственных культур с высокой урожайностью, устойчивых к внешним факторам. Также достигнута договоренность о расширении объемов взаимной торговли сельхозпродукцией и продовольствием, добавили в пресс-службе.

Временный запрет на перевозку вагонами из Казахстана в Россию пшеницы, чечевицы и семян масличного льна был введен в марте. Как сообщили в компании "Казахстанские железные дороги", он не затрагивает транзитные перевозки через станции Новороссийск и Новый Порт.