The Observer: Британия расследует закупки авиатехники в РФ в условиях санкций

Согласно данным министерства по делам бизнеса и торговли, британская сторона ввезла из РФ с января по июнь 2025 года товары на сумму £80 млн

ЛОНДОН, 9 ноября. /ТАСС/. Власти Великобритании начали расследование с целью установить, был ли нарушен режим санкций из-за приобретения российской авиатехники. Об этом сообщила газета The Observer.

Как говорится в статье, согласно данным министерства по делам бизнеса и торговли, британская сторона ввезла из РФ с января по июнь 2025 года товары на сумму £80 млн ($105 млн). Речь идет о росте импорта на 21,2% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. При этом почти половина этой суммы - £36,3 млн ($47,7 млн) - пришлась на российскую авиатехнику. Какую именно, в материале не уточняется.

Британские чиновники не смогли подтвердить, были ли эти закупки разрешены в соответствии с действующим санкционным режимом. Он запрещает приобретение авиатехники и технологий, которые "могут обеспечить значительные доходы для России".

Представитель правительства Великобритании, которого цитирует издание, предупредил, что несоблюдение ограничительных мер предусматривает наказание в виде "больших денежных штрафов или даже уголовного преследования". "Мы призываем компании, которые считают, что они нарушили торговые санкции, уведомить об этом правительство", - добавил чиновник.

Ранее в разговоре с корреспондентом ТАСС посол РФ в Лондоне Андрей Келин заявил, что рестрикции Соединенного Королевства направлены на получение незаконных конкурентных преимуществ, но в конечном счете они негативно сказываются на британском бизнесе.