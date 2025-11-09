Паром Sea Bridge пришвартовался в порту Трабзона

Пассажиры рейса сойдут с судна после прохождения таможни, сообщил представитель турецкой компании Liderline Мустафа Чакыр

АНКАРА 9 ноября. /ТАСС/. Паром Sea Bridge, который совершил первый с 2011 года рейс из Турции в Сочи, но не получил разрешения на заход в российский порт, пришвартовался в морской гавани Трабзона. Об этом сообщил ТАСС представитель турецкой компании Liderline, обслуживающей этот рейс, Мустафа Чакыр.

"Паром прибыл, проблем со швартовкой не было. Пассажиры рейса сойдут с судна после прохождения таможни. Мы со своей стороны сейчас занимаемся билетами для их следования к конечной точке маршрута", - сказал собеседник агентства.

Паром Sea Bridge вышел из Трабзона 5 ноября и встал на рейд Сочи утром 6 ноября, ожидая согласования на заход в порт. На его борту 20 пассажиров: 2 граждан Турции и 18 - РФ.

Судно совершило тестовый рейс, но было возвращено из-за проблем с безопасностью. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что организовать необходимые процедуры в порту Сочи пока невозможно: приоритетной задачей является обеспечение безопасности тех, кто приезжает на отдых.

Паромное сообщение между Сочи и Трабзоном планировалось возобновить спустя 14 лет - суда ходили по этому маршруту с 1993 по 2011 год.