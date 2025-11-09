Открыта продажа билетов на поезд Деда Мороза для первых 17 городов

Путешествие Деда Мороза начнется 19 ноября во Владивостоке и завершится 11 января в Великом Устюге

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Продажа билетов на поезд Деда Мороза открылась для первых 17 городов маршрута. Об этом сообщается в Telegram-канале РЖД.

"Сегодня открыта продажа билетов для первых 17 городов маршрута. Для последующих городов продажа будет открываться ежедневно в 09:00 по московскому времени за 30 дней до прибытия поезда в город", - говорится в сообщении.

По словам замглавы РЖД Дмитрия Пегова, в этом году путешествие на поезде Деда Мороза начнется 19 ноября во Владивостоке и завершится 11 января в Великом Устюге. Всего он проедет более 20 тысяч километров и посетит 70 городов Дальнего Востока, Сибири, Урала, Севера и европейской части страны. "Новый год команда поезда Деда Мороза встретит в Иваново, а Рождество уже по традиции - в Санкт-Петербурге. В Москве поезд в этом сезоне сделает остановку на два дня - 2 и 3 января", - добавил Пегов.

"Поезд Деда Мороза" - это совместный проект правительства Вологодской области и "Российских железных дорог", в рамках которого Дед Мороз путешествует по российским городам с праздничной новогодней программой. Впервые проект стартовал 5 декабря 2021 года.