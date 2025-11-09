Тимошенко: более 8 млн украинцев имеют долги

Экс-премьер Украины раскритиковала принятый парламентом в первом чтении законопроект, позволяющий за задолженности автоматически вносить граждан в реестр должников, после чего их счета и имущество могут быть заблокированы и арестованы

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Те или иные виды задолженностей имеют более 8 млн граждан Украины. Такое заявление сделала экс-премьер Украины, лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко, комментируя скандальную инициативу об изъятии у должников имущества, которая сейчас рассматривается в Верховной раде.

"Сегодня более 8 млн украинцев имеют различные виды задолженностей - административные штрафы, банковские взыскания, за коммунальные услуги. Отбирать у людей имущество, в том числе и единственное жилье, за минимальные долги - аморально", - сказала она в ходе выступления, которое транслировал телеканал "Рада".

По ее словам, принятый парламентом в первом чтении законопроект позволяет за долги автоматически вносить граждан в реестр должников, после чего взыскатель долга будет блокировать счета и арестовывать имущество должников и распоряжаться им по своему усмотрению. Тимошенко подчеркнула, что ее фракция в парламенте будет блокировать принятие инициативы.

Киев изыскивает все возможные способы получения средств для продолжения военных действий. Несмотря на значительные объемы помощи из-за рубежа, власти Украины наращивают и внутренние заимствования.