Продажи Lada Largus ограничили из-за затруднения вращения рулевого колеса

Росстандарт и АО "Автоваз" проводят все необходимые экспертизы

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. С 21 октября продажи товарных автомобилей Lada Largus в дилерских сетях временно ограничены. Такое решение приняли до завершения анализа данных о случаях затрудненного вращения рулевого колеса, проведения тестирования компонентов и исследования материалов. Об этом сообщили в пресс-службе Росстандарта.

В ведомстве пояснили, что Росстандарт по обращению Национального автомобильного союза направил запрос в "Автоваз" относительно возможного несоответствия автомобилей Largus требованиям технического регламента Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств".

В Росстандарте сообщили, что "Автоваз" уведомил ведомство о мерах, предпринимаемых для предотвращения возможных рисков, связанных с трудностями при вращении рулевого колеса на автомобилях Lada Largus. В частности, с 21 октября 2025 года введено ограничение продаж всех товарных автомобилей этой модели до завершения анализа поступившей информации, испытаний компонентов и исследований материалов.

Кроме того, в ведомстве уточнили, что при обращениях клиентов проводится гарантийный ремонт. Все выполненные на данный момент ремонты признаны результативными, повторных обращений от владельцев автомобилей не поступало.

Также отмечается, что специалисты "Автоваза" совместно с поставщиком гидроусилителя рулевого управления продолжают анализ и поиск причин возможного несоответствия.