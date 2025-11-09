Трамп заявил, что США выплатят американцам "дивиденды" с пошлин по $2 тыс.

Президент Соединенных Штатов отметил, что страна получает триллионы долларов от пошлин в отношении продукции других государств

ВАШИНГТОН, 9 ноября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил, что американские власти намерены выплатить гражданам "дивиденды" в размере не менее $2 тыс. на человека.

Американский лидер в соцсети Truth Social выступил с утверждением, что введенные Вашингтоном пошлины в отношении продукции других государств позволили США привлечь значительные средства. "Мы получаем триллионы долларов и вскоре начнем выплачивать наш огромный долг - $37 трлн", - отметил он.

"Дивиденды в размере не менее $2 тыс. на человека (за исключением людей с высокими доходами) будут выплачены всем", - добавил американский лидер. Он не привел каких-либо подробностей относительно этого плана.

В августе американский Минфин сообщил, что объем государственного долга США впервые в истории преодолел $37 трлн. Международный валютный фонд в октябре представил оценки, согласно которым государственный долг США при сохранении Вашингтоном текущей бюджетной политики достигнет 143,4% ВВП к 2030 году. По словам специалистов фонда, в этом году госдолг США составит 125% ВВП.