Аэропорт Льежа приостанавливал работу из-за трех БПЛА

Ограничения длились 30 минут, передает авиадиспетчерская служба Skeyes

БРЮССЕЛЬ, 9 ноября. /ТАСС/. Аэропорт Льежа приостановил 9 ноября работу на полчаса из-за трех неопознанных дронов, сообщила бельгийская авиадиспетчерская служба Skeyes.

"Воздушный трафик в аэропорту Льежа был приостановлен с 19:30 (21:30 мск) в связи с обнаружением трех неопознанных беспилотников", - сообщила Skeyes.

По ее информации, работа аэропорта была возобновлена в 20:00 (22:00 мск).

В Бельгии с начала ноября практически каждую ночь происходят подобные инциденты. Согласно сообщениям министерства обороны, диспетчерских служб аэропортов и СМИ, они все происходят по схожему сценарию. Неизвестные объекты с включенными огнями появляются с наступлением темноты вблизи различных бельгийских авиабаз и гражданских аэропортов. Все попытки воздействовать на них средствами подавления дронов результатов пока не дали, попытки сбить их не предпринимались.

МО Бельгии пригласило для оказания помощи в борьбе с этими объектами британских военных. Никаких объективных данных о принадлежности этих аппаратов нет.