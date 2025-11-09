Международный форум "Всемирный день качества - 2025" пройдет с 10 по 14 ноября

В деловой программе примут участие эксперты из различных отраслей экономики, представители федеральных и региональных органов власти, бизнеса и общественных организаций

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Международный форум "Всемирный день качества - 2025" пройдет в РФ с 10 по 14 ноября, тема этого года - "Векторы развития". Об этом сообщили в Роскачестве.

Во второй четверг ноября в мире празднуется всемирный День качества. В России этот день отмечается уже девятый раз по инициативе Роскачества. В этом году Неделя качества, отмечаемая во вторую неделю ноября, состоится под девизом "Россия - страна со Знаком качества" и пройдет с 10 по 16 ноября, а День качества - 13 ноября, говорится в сообщении.

"Форум традиционно служит уникальной площадкой для открытого диалога между бизнесом, государством и обществом, охватывая ключевые векторы развития качества: от совершенствования бизнес-процессов и производительности до построения надежной национальной инфраструктуры качества. В фокусе деловой программы - выработка новых решений для устойчивого развития и внедрение передовых систем менеджмента, которые повышают эффективность организаций во всех секторах экономики. Отдельная задача - вовлечение молодежи, ведь именно им предстоит укреплять статус России как страны со Знаком качества", - отметил руководитель Роскачества Максим Протасов.

В деловой программе примут участие ведущие эксперты из различных отраслей экономики, представители федеральных и региональных органов власти, бизнеса и общественных организаций. Традиционно главным мероприятием форума станет пленарное заседание с участием представителей органов государственной власти. В рамках деловой программы состоятся сессии, посвященные пищевой безопасности, цифровизации, клиентоцентричности, метрологии, ретейлу и HR.

В 2024 году в рамках деловой программы состоялось 68 сессий. В них приняли участие 460 спикеров из 29 стран. Трансляцию деловой программы посмотрели свыше 2,4 млн человек из 72 стран.

Форум проводится Минпромторгом России, Минэкономразвития России, Роскачеством, Росстандартом и Росаккредитацией при поддержке Общероссийской общественной организации малого и среднего бизнеса "Опора России" и РЭУ им. Г.В. Плеханова.

