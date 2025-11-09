В ГД внесут законопроект об обязательной индексации зарплат не реже раза в год

Он подразумевает внесение изменений в статью 134 Трудового кодекса

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Председатель комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов внесет на рассмотрение палаты парламента законопроект об обязательной индексации заработных плат в коммерческом секторе не реже одного раза в год и в размере не ниже уровня инфляции за предыдущий год. Текст законопроекта есть в распоряжении ТАСС.

Изменения предлагается внести в статью 134 Трудового кодекса РФ. Как отмечается в пояснительной записке, эта статья предусматривает обязанность всех работодателей в коммерческой сфере проводить индексацию зарплаты для сохранения ее покупательной способности, однако сроки и периодичность индексации законодательно не установлены.

"В скором времени планирую внести на рассмотрение нижней палаты законопроект, устанавливающий конкретные сроки (не реже одного раза в год) и минимальный уровень индексации заработной платы (не ниже уровня инфляции за предыдущий год). Это честное повышение доходов работников на фоне их регулярно растущих расходов", - сказал Нилов.

По словам депутата, у бизнеса нет четко регламентированных обязательств по индексации зарплат - предприниматели ориентируются на прибыль компании, достижение KPI, перспективы ситуации на рынке, поэтому могут годами не индексировать зарплаты и не выдавать премии по самым разным причинам.