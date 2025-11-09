Болгария приняла дополнительные меры по защите объектов "Лукойла"

Профилактические меры принимают в связи с решением США наложить санкции на компанию

Редакция сайта ТАСС

СОФИЯ, 10 ноября. /ТАСС/. Власти Болгарии решили ввести дополнительные меры по обеспечению безопасности работы нефтеперерабатывающего завода "Лукойл нефтохим Бургас" и других объектов компании на территории страны. Об этом сообщает правительственная пресс-служба.

"Государственное агентство национальной безопасности, МВД и Минобороны предприняли дополнительные меры, которые гарантируют безопасность, в том числе по воздуху и воде, в районе объектов "Лукойла", которые являются элементами критической инфраструктуры на территории Болгарии", - говорится в сообщении.

Отмечается, что "профилактические меры предпринимаются в связи с решением США наложить санкции на российскую компанию "Лукойл" и с учетом инцидентов, которые произошли на территории других европейских государств".

"Проводится проверка в отношении соблюдения плана и мер безопасности на стратегическом объекте и в стратегических зонах НПЗ "Лукойл нефтохим Бургас" и компании "Лукойл - Болгария", - сказано в сообщении. В том числе агентство национальной безопасности проводит проверку по соблюдению компанией требований закона по защите секретной информации и соответствующих подзаконных актов.