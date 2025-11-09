Фильм "Горыныч" снова возглавил российский кинопрокат

Второе место заняла комедия "Папины дочки: мама вернулась"

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Приключенческий фильм "Горыныч" возглавил кинопрокат России и СНГ на выходных, собрав 158,2 млн рублей. Об этом свидетельствуют данные портала Kinobusiness за период с 6 по 9 ноября.

Фильм рассказывает о моряке, который терпит крушение в батискафе и оказывается в волшебном мире. Он должен пройти через череду приключений, и в этом ему поможет маленький дракон Горыныч, который считает героя своим родителем. Картина вышла в прокат 23 октября, роли в ней исполнили Александр Петров, Виктория Агалакова, Александр Робак, Сергей Маковецкий, Алексей Филимонов, Роман Курцын и Сергей Епишев.

Семейная комедия "Папины дочки: мама вернулась" заняла второе место и собрала 147 млн рублей. Фильм продолжает события сериала "Папины дочки. Новые". По сюжету, в семью после долгого отсутствия возвращается мама Дарья Васильева (Васнецова). Теперь всем героям предстоит вновь найти общий язык, чтобы справиться с трудностями и вновь стать семьей. Главные роли сыграли Филипп Бледный, Анастасия Сиваева, Вита Корниенко, Ева Смирнова, Полина Айнутдинова, Полина Денисова, Андрей Леонов, Нонна Гришаева и Лиза Арзамасова.

Третье место занял мюзикл "Алиса в Стране чудес", собрав 114,7 млн рублей. В нем рассказывается о девушке, которая попадает в Страну чудес. Алисе придется столкнуться с испытаниями, чтобы найти выход из Зазеркалья и предотвратить катастрофу, которая грозит Стране чудес. Главные роли исполнили Анна Пересильд, Милош Бикович, Паулина Андреева, Ирина Горбачева, Сергей Бурунов, Кристина Бабушкина, Полина Гухман.