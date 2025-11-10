Большинство опрошенных российских компаний сформировали команду по цифровизации

По данным исследования "Сберпро" и TAdviser, только 13% опрошенных организаций работают без такой команды

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Большинство российских компаний (87%) уже сформировали команду по цифровизации, такие выводы приводятся в исследовании "Сберпро" и TAdviser в преддверии IV конференции по цифровой трансформации бизнеса SberPro Tech 2025 (есть у ТАСС).

Исследование показало, что 87% российских компаний уже выделили команду по цифровизации, а 76% руководителей цифровой трансформации пришли на эту позицию из ИТ-сферы. При этом директор по цифровой трансформации - чаще всего мужчина 30-50 лет со стажем в профессии не менее 10 лет. У него техническое или естественно-научное образование, дополненное бизнес- или экономическими знаниями.

Согласно данным исследования, чаще всего перед директором по цифровой трансформации ставят следующие цели: повышение эффективности процессов (так ответили 70% респондентов), увеличение адаптивности бизнеса и сокращение затрат (по 49%).

"Исследование, проведенное к конференции SberPro Tech, выявило, что для максимального эффекта директору по цифровой трансформации нужны измеримые бизнес-цели и сбалансированный портфель инициатив. Важно сочетать быстрые победы в первые 180 дней работы с дорожной картой на 3-5 лет. Организация должна зафиксировать для него измеримые цели и вклад в развитие бизнеса, обеспечить поддержку совета директоров и единые правила отбора инициатив", - отметил заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов.

Отмечается, что только 13% опрошенных компаний работают без выделенной команды по цифровизации. Размер и структура команды зависят от масштаба задач. При этом главный барьер в работе директора по цифровой трансформации - неготовность бизнеса. По словам Анатолия Попова, недостаточное финансирование - основная причина отказа от цифровых инициатив для 63% респондентов.

Для анализа рынка с мая по август 2025 года "Сберпро" и TAdviser использовали три метода: кабинетное исследование вакансий и экспертных мнений, 17 глубинных интервью с действующими директорами по цифровой трансформации и количественный опрос 109 респондентов из сегментов малого, среднего и крупного бизнеса.