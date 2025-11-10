В ГД рассказали, для кого может измениться размер пенсионных выплат в декабре

Речь идет о гражданах, достигших 80-летнего возраста, получивших инвалидность первой группы, прекративших трудовую деятельность, а также тех, у кого появились иждивенцы, пояснил депутат Алексей Говырин

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Перерасчет пенсий в декабре 2025 года будет произведен для тех россиян, у которых право на повышение появилось в ноябре: речь идет о гражданах, достигших 80-летнего возраста, получивших инвалидность первой группы, прекративших трудовую деятельность, а также тех, у кого появились иждивенцы или изменились районные коэффициенты. Об этом сообщил ТАСС депутат Госдумы, член думского комитета по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин (фракция "Единая Россия").

Для тех, кто отметил 80-летие в ноябре, с декабря фиксированная выплата к страховой пенсии удваивается с 8 907,70 до 17 815,40 рубля, пояснил он.

"Дополнительно назначается надбавка за уход - 1 314 рублей для получателей страховой пенсии и 1 377 рублей для получателей государственной. Для инвалидов первой группы действует аналогичный порядок: двойная фиксированная часть и ежемесячная компенсация, назначаемая автоматически после внесения данных в систему СФР. В районах Крайнего Севера и приравненных местностях итоговая сумма увеличивается с учетом районного коэффициента", - отметил депутат.

Пенсионеры, завершившие работу в ноябре, с декабря начнут получать пенсию в полном объеме с учетом всех индексаций, проведенных за время их трудовой деятельности, напомнил Говырин. "Перерасчет осуществляется без заявлений после того, как СФР получает сведения от работодателя. Если информация поступает с опозданием, пенсионеру начисляется доплата за пропущенные месяцы. Также в декабре будут пересчитаны выплаты тем, у кого в ноябре появились нетрудоспособные иждивенцы. Доплата к фиксированной части пенсии составляет 2 969 рублей на одного иждивенца, 5 938 рублей на двоих и 8 907 рублей на троих", - пояснил парламентарий.