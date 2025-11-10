Доля отказов по заявкам на розничные кредиты в октябре увеличилась на 5,5 п.п.

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Доля отказов по всем заявкам на розничные кредиты в октябре увеличилась на 5,5 процентного пункта (п.п.) по сравнению с аналогичным периодом 2024 года и составила 81,9% (в 2024 году - 76,4%). Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Национального бюро кредитных историй (НБКИ) со ссылкой на данные кредиторов, передающих сведения в бюро.

По данным НБКИ, по сравнению с предыдущим месяцем доля отказов по заявкам на розничные кредиты увеличилась на 3,7 п.п. (в сентябре - 78,2%). При этом в октябре было отмечено самое высокое значение этого показателя за последний год.

Среди 30 регионов - лидеров по заявкам на розничные кредиты наибольшие доли отказов в октябре были отмечены в Кемеровской (83,7%), Новосибирской (83,4%) и Омской (83,4%) областях, а также в Краснодарском (83,1%) и Алтайском (82,7%) краях. Наименьшие доли отказов в топ-30 регионов были зафиксированы в Нижегородской (78,2%) и Воронежской (78,2%) областях, Удмуртской Республике (78,4%) и Белгородской области (78,7%). В Москве и Санкт-Петербурге показатель составил 79,2% и 79,6% соответственно.

При этом наиболее серьезная динамика роста доли отказов по всем заявкам на розничные кредиты в октябре по сравнению с предыдущим месяцем зафиксирована в Москве (+4,9 п.п.), Московской (+4,6 п.п.), Белгородской (+4,6 п.п.), Тюменской - с ХМАО и ЯНАО (+4,4 п.п.) и Нижегородской (+4,3 п.п.) областях, а также в Санкт-Петербурге (+4,1 п.п.).

"Одобрение розничных кредитов остается на низком уровне с тенденцией к дальнейшему сокращению. Банки в условиях серьезных ограничений по кредитованию граждан с высокой долговой нагрузкой не спешат повышать свой аппетит к риску. С другой стороны, снижения ключевой ставки до 16,5% и плавного сокращения полной стоимости кредитов пока недостаточно для возвращения на рынок большинства заемщиков хорошего кредитного качества. В свою очередь, конкуренция в борьбе за заемщиков с высоким уровнем кредитоспособности у банков только нарастает", - отметил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.