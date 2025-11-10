FT: более четверти британских компаний ожидают сокращения работников из-за ИИ

По данным Института персонала и развития Великобритании, 26% крупных компаний частного сектора и 20% государственных организаций готовятся к увольнениям сотрудников в ближайший год

Редакция сайта ТАСС

ЛОНДОН, 10 ноября. /ТАСС/. Влияние искусственного интеллекта приведет к увольнению специалистов в каждой четвертой крупной компании Великобритании. Об этом сообщила газета Financial Times со ссылкой на опрос, проведенный британскими работодателями.

Читайте также

Защитник, помощник, судья: как ИИ управляет нашей жизнью

Согласно его результатам, более четверти крупных предприятий ожидают сокращение численности персонала в течение 2026 года из-за влияния ИИ. Должности младшего звена больше всего будут подвергнуты риску.

По данным Института персонала и развития Великобритании (CIPD), 26% крупных компаний частного сектора и 20% государственных организаций готовятся к увольнениям сотрудников в течение следующих 12 месяцев для оптимизации своей деятельности.

Исследование CIPD показало, что изменения затронут сферу финансовых услуг, в которой 37% работодателей ждут сокращение рабочих мест из-за ИИ. За ней следует IT-индустрия, где 26% готовятся к уменьшению численности работников. 24% приходятся на юридический, бухгалтерский и консалтинговый секторы.