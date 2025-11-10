The Economic Times: РФ и Индия готовят соглашение о мобильности рабочей силы

По данным газеты, документ будет способствовать увеличению числа индийцев в России в ближайшие годы

Редакция сайта ТАСС

НЬЮ-ДЕЛИ, 10 ноября. /ТАСС/. Россия и Индия готовят к подписанию соглашение о мобильности рабочей силы на предстоящем в декабре российско-индийском саммите. Об этом сообщает газета The Economic Times.

По данным издания, соглашение будет способствовать увеличению числа индийцев в России в ближайшие годы.

Индийские рабочие находят работу в РФ в таких секторах, как строительство и текстильная промышленность, но, по словам источников, знакомых с ситуацией, в России растет спрос на квалифицированных специалистов в машиностроении и электронике.

Как отмечает газета, индийский министр труда встретился со своим российским коллегой на минувшей неделе в Дохе, обсуждался вопрос об индийской рабочей силе. К концу 2025 года в России будет трудоустроено более 70 тыс. индийцев в соответствии с квотой, установленной Министерством труда и социальной защиты РФ.

"Растущая индийская диаспора может стать опорой индийско-российского партнерства в ближайшие годы", - приводит издание слова эксперта по России.

23-й ежегодный российско-индийский саммит состоится в Индии в декабре. Запланирован визит в республику президента РФ Владимира Путина.