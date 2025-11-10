Новосибирские предприниматели вышли на рынки Нигерии и Саудовской Аравии

Производители заключили контракты с представителями стран

НОВОСИБИРСК, 10 ноября. /ТАСС/. Предприниматели из Новосибирской области освоили новые направления экспорта в 2025 году - два производителя заключили контракты с представителями Нигерии и Саудовской Аравии. Об этом ТАСС сообщили в региональном центре "Мой бизнес".

"Производитель аналитических приборов для контроля качества сельскохозяйственного сырья осуществил поставки в Нигерию. А производитель профессиональных уходовых средств заключил контракт с Саудовской Аравией и готовится далее развиваться в данном регионе", - сообщили в центре. Уточняется, что расширять присутствие на новых рынках предпринимателям помогает господдержка.

По данным центра, в течение года было реализовано множество выставок, бизнес-миссий, а также закупочная сессия с дистрибьюторами из стран ЕАЭС. В лидерах по торговле остается Китай.

Новосибирская область - лидер среди субъектов Сибири по экспорту продукции агропромышленного комплекса. Доля АПК в структуре экспорта составляет 34%. Также из региона экспортируются пищевая и сельскохозяйственная продукция, промышленное оборудование, строительные материалы, удобрения, косметика и бытовая химия. На данный момент производители региона поставляют в Саудовскую Аравию сельхозпродукцию.

Традиционными рынками для новосибирских экспортеров являются страны СНГ и Китай. Производители наращивают присутствие во Вьетнаме, Таиланде, Мьянме, ОАЭ, Саудовской Аравии, Иране и Турции. В 2024 году отмечался рост торгового оборота со странами Африки, Латинской Америки, Азиатско-Тихоокеанского региона. В 2025 году планировались бизнес-миссии в Сербию, Алжир, Катар, Северную Корею и Грузию.