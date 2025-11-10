Китай отложил на год взимание специального портового сбора с судов США

Также приостанавливается расследование ситуации с влиянием на безопасность и интересы развития судоходной отрасли, сообщило Министерства транспорта КНР

ПЕКИН, 10 ноября. /ТАСС/. Китай приостанавливает сроком на один год реализацию мер против судостроительной отрасли США. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Министерства транспорта КНР.

В ведомстве уточнили, что речь идет о решении отложить на один год взимание специального портового сбора с американских судов. Кроме того, приостанавливается расследование ситуации с влиянием на безопасность и интересы развития судоходной отрасли, судостроительной промышленности и связанных с ними промышленных цепочек поставок.

Соответствующие решения были приняты на основе договоренностей, достигнутых на торговых переговорах КНР и США в Куала-Лумпуре. Также в конце октября Минкоммерции КНР сообщало, что США по итогам переговоров председателя КНР Си Цзиньпина и американского президента Дональда Трампа приостановят на один год реализацию мер против судостроительной отрасли Китая, а Пекин ответит симметрично.