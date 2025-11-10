Выпуск водки в России за 10 месяцев упал на 5,6%

При этом выпуск ликеро-водочных изделий увеличился на 8,8%

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Производство водки в России в январе - октябре 2025 года снизилось на 5,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 60,76 млн декалитров (дал), выпуск коньяка упал на 16,5%, до 6,63 млн дал, следует из данных Росалкогольтабакконтроля.

В целом производство алкогольной продукции без учета пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи в России за указанный период сократилось на 7,8% и составило 139,48 млн дал. Производство спиртных напитков крепостью выше 9% упало на 3,7%, до 91,08 млн дал, а выпуск слабоалкогольной продукции - на 87,2%, до 1,19 млн дал.

При этом выпуск ликеро-водочных изделий увеличился на 8,8%, до 15,4 млн дал. Производство других спиртных напитков выросло на 1,9%, до 8,28 млн дал.

Рост производства также показали виноградные, игристые и ликерные вина. Так, выпуск виноградных вин возрос на 10,8%, до 30,05 млн дал, шампанских - на 8,4%, до 14,6 млн дал, ликерных - на 10,1%, до 1,07 млн дал.

Производство виноградосодержащих напитков без этилового спирта упало на 71,1% и составило 56,2 тыс. дал, виноградосодержащих напитков с этиловым спиртом - сократилось на 60,8%, до 18,5 тыс. дал. В то же время выпуск плодовой алкогольной продукции упал на 74,3%, до 1,4 млн дал.