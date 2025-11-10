На форуме "Цифровой алмаз" запустят проект "Синергия Арктики - объединяя страну"

Программа направлена на создание современной телекоммуникационной инфраструктуры в труднодоступных населенных пунктах Якутии и реализуется как часть государственной арктической повестки страны

ЯКУТСК, 10 ноября. /ТАСС/. Запуск крупнейшего инфраструктурного проекта в области телекоммуникаций на территории РФ "Синергия Арктики - объединяя страну" состоится в дни проведения IV федерального форума "Цифровой Алмаз" в Якутии. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского правительства.

"С 27 по 29 ноября в Якутске состоится форум "Цифровой Алмаз" - ключевое событие в сфере цифровых технологий на Дальнем Востоке России. <…> На площадке форума также состоится запуск федерального проекта "Синергия Арктики - объединяя страну", он направлен на создание современной телекоммуникационной инфраструктуры в труднодоступных населенных пунктах Якутии и реализуется как часть государственной арктической повестки страны", - сообщили в пресс-службе.

Центральными темами обсуждения на форуме станут строительство в регионах Центров обработки данных (ЦОД), создание энергоэффективной и климатически устойчивой ИТ-инфраструктуры на Дальнем Востоке и в Арктике. Также в повестке вопросы развития логистики, регулирования правовых вопросов в сфере использования БПЛА, поддержки высокотехнологичных производств, роботизации, внедрения ИИ-решений.

"Состоится открытие модулей Научно-производственного центра беспилотных авиационных систем "Полярный", Центра коллективного пользования с цехами металлообработки, аддитивных технологий, авиационного учебного центра, а также ознакомление с проектами резидентов НПЦ БАС "Полярный". Кроме того, планируется экстремальный забег при 40-градусном морозе и отдельный день, посвященный молодежи в ИТ-отрасли и других сферах", - добавили в пресс-службе.

По данным правительства Якутии, ожидается, что в форуме примут участие более 2 тыс. делегатов из России и зарубежных стран, в том числе ведущие операторы связи, производители оборудования и программного обеспечения. В прошлом году "Цифровой алмаз" собрал более 3,6 тыс. представителей ИТ-отрасли из 70 регионов России и других стран.