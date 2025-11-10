Бывший завод GM в Петербурге возобновит производство в начале 2026 года

Создание кластера автомобилестроения планируется на площадке ОЭЗ "Шушары"

Редакция сайта ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 ноября. /ТАСС/. Производство автомобилей на бывшем заводе General Motors в Петербурге возобновится в начале 2026 года, сообщили ТАСС в бизнес-кругах региона.

"Изначально партнеры заявляли, что в конце этого - начале следующего года запустятся. Пока ориентируемся все-таки на начало следующего года", - сказал собеседник ТАСС.

По его словам, в перезапуске участвует компания "АГР" со своей "дочкой" "АГМ". "Они формируют целый автомобильный кластер, перезапускают производство. Ожидается, что в следующем году выйдут на тысячи и десятки тысяч автомобилей по производству", - отметил он.

Создание кластера автомобилестроения планируется на площадке ОЭЗ "Шушары". Инициатором проекта выступила компания "АГМ" (входит в "АГР холдинг"). За 15 лет реализации проекта объем инвестиций составит 46,43 млрд рублей. В рамках проекта планируется построить научно-производственный центр площадью 18 тыс. кв. м за счет средств казначейского инфраструктурного кредита на общую сумму 3,1 млрд рублей.

В январе компания "Арт-финанс" приобрела бывший завод южнокорейского концерна Hyundai, переименованный в "Автомобильный завод "АГР". К "Арт-финанс" перешли две производственные площадки, расположенные в Петербурге: завод в промышленной зоне "Каменка" и завод в промышленной зоне "Шушары" (в прошлом завод GM).

Завод General Motors был открыт в Петербурге в 2008 году. Площадка GM была законсервирована в 2015 году после ухода американского концерна. В 2020 году ее выкупил Hyundai, который планировал выпускать там модели Hyundai Tucson, Hyundai Palisade и Kia Sportage.