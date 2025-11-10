В КНР сообщили о приостановлении введения контрмер против пяти компаний из США

Приостановление произошло из-за приостановки США расследований в соответствии с разделом 301 в отношении морской, логистической и судостроительной отраслей Китая сроком на один год

ПЕКИН, 10 ноября. /ТАСС/. Китай приостановил введение контрмер в отношении пяти американских дочерних компаний южнокорейского судостроительного концерна Hanwha Ocean сроком на один год. Об этом говорится в заявлении, опубликованном Министерством коммерции КНР.

"В связи с приостановкой США расследований в соответствии с разделом 301 в отношении морской, логистической и судостроительной отраслей Китая сроком на один год, начиная с 10 ноября 2025 года, Минкоммерции объявляет о решении приостановить введение контрмер в отношении пяти американских дочерних компаний южнокорейского судостроительного концерна Hanwha Ocean сроком на один год", - говорится в сообщении.