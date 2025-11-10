Ростех разработал единую систему управления промышленными роботами

Система в реальном времени отслеживает загрузку оборудования, фиксирует сбои и оценивает эффективность производственных циклов

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. "РТ-Техприемка" (входит в госкорпорацию "Ростех") разработала цифровую платформу для централизованного управления промышленными роботами и оборудованием разных производителей - RMS (Robot Management System), сообщили в Ростехе.

"RMS представляет собой унифицированное решение для интеграции и управления промышленными роботами различных производителей в рамках единой цифровой среды. Система обеспечивает централизованный контроль технологических процессов через интерфейс "одного окна", позволяя синхронизировать работу разнородного оборудования и автоматизировать производственные операции", - говорится в сообщении.

Система в реальном времени отслеживает загрузку оборудования, фиксирует сбои и оценивает эффективность производственных циклов, что позволяет оптимизировать эксплуатационные расходы и повысить общую производительность предприятия.