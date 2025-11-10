Румыния может выступить покупателем активов "Лукойла" в стране

При этом советник президента Румынии Раду Бурнете отметил, что любое решение "Лукойла" о продаже активов должно "пройти фильтр румынского государства"

БУХАРЕСТ, 10 ноября. /ТАСС/. Советник президента Румынии Никушора Дана по экономическим вопросам Раду Бурнете считает, что "нельзя исключать" покупку государством активов "Лукойла".

"Это гипотеза, которую нельзя исключать. Но нам нужно понимать, что "Лукойл" самостоятельно принимает решение, кому продавать [активы]", - сказал он в интервью телеканалу Digi24.

Помимо этого, советник отметил, что любое решение "Лукойла" о продаже активов в Румынии должно "пройти фильтр румынского государства". Он подчеркнул, что потенциальная сделка будет проходить проверку со стороны правительства. Помимо этого, Бурнете заявил, что нефтеперерабатывающий завод "Лукойла" в городе Плоешти в центральной части Румынии обеспечивает около 25% всех нефтеперерабатывающих мощностей в стране, часть этих нефтепродуктов экспортируется в Молдавию.

В октябре США и Великобритания включили компанию "Лукойл" в свои санкционные списки, после чего "Лукойл" сообщил, что намерен продать свои международные активы и получил предложение от международного нефтетрейдера Gunvor о приобретении Lukoil International GmbH, которая владеет зарубежными активами российской компании. Затем компания Gunvor объявила об отзыве предложения о покупке зарубежных активов "Лукойла" после заявления Министерства финансов США, согласно которому ведомство до завершения конфликта на Украине не намерено выдавать Gunvor лицензию, позволяющую ей вести бизнес и получать прибыль.

"Лукойл" реализует большое количество зарубежных проектов: компании принадлежат два НПЗ в Европе (в Румынии и Болгарии), а также доля в НПЗ в Нидерландах. Также на конец 2024 года "Лукойл" располагал обширной сетью АЗС в 20 странах мира, из которых 2,456 тыс. находились за рубежом (в том числе в США и Европе). Кроме того, компания работает в Азербайджане, Казахстане, Узбекистане, Ираке, ОАЭ, Египте, Камеруне, Нигерии, Гане, Республике Конго, Мексике. По всей Румынии у компании насчитывается 320 заправок.