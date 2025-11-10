Фотосъемка в ходе проверок бизнеса будет проходить через приложение "Инспектор"

Такое решение сделает процесс взаимодействия инспектора и предпринимателя более прозрачным, сообщили в аппарате вице-премьера - руководителя аппарата правительства РФ Дмитрия Григоренко

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Фотосъемка и видеозапись в ходе проверок и профизитов бизнеса будет осуществляться исключительно через мобильное приложение "Инспектор". Ряд постановлений правительства уже подписан, сообщили журналистам в аппарате вице-премьера - руководителя аппарата правительства РФ Дмитрия Григоренко.

"Фотосъемку и видеозапись во время проверок и профвизитов инспекторы будут осуществлять только с использованием мобильного приложения "Инспектор". Подписан ряд постановлений правительства о внесении соответствующих изменений в нормативные акты, касающихся положений о видах контроля", - рассказали в аппарате.

Такое решение сделает процесс взаимодействия инспектора и предпринимателя более прозрачным.

Также за приложением закрепляется статус главного инструмента дистанционных мероприятий. "С помощью мобильного приложения могут дистанционно проводиться профилактические и инспекционные визиты, рейдовые осмотры и выездные проверки. Также в положениях появляется обязанность контролеров делать все необходимые фото и видео при непосредственном выезде на объект только через приложение "Инспектор". В постановлениях отмечается, что использование фотосъемки и видеозаписи для фиксации нарушений обязательных требований осуществляется с учетом требований законодательства России о защите государственной и служебной тайны", - уточнили в аппарате вице-премьера.

Внедрять приложение "Инспектор" в экспериментальном режиме начали в мае 2024 года. За это время контролеры различных ведомств провели с его помощью почти 8 тыс. дистанционных мероприятий.