Япония планирует повысить стоимость визовой пошлины для иностранных туристов

На данный момент не указывается, насколько будет повышена пошлина

ТОКИО, 10 ноября. /ТАСС/. Правительство Японии планирует повысить стоимость получения визы для иностранных туристов. Об этом сообщило агентство Kyodo.

По его данным, это планируется сделать с начала 2026 финансового года (стартует 1 апреля 2026 года - прим. ТАСС), однако на данный момент не указывается, насколько будет повышена пошлина. Это будет первое повышение визовых пошлин для иностранных туристов за всю современную историю Японии.

В настоящее время сбор за туристическую визу в Японию с правом одноразового въезда составляет 3 000 иен ($19,5), за многоразовый въезд - 6 000 иен ($39). В правительстве подчеркивают, что это значительно ниже, чем стоимость туристической визы в США ($185), Великобритании ($167) или странах ЕС ($104). Средства, полученные от повышения стоимости визового сбора, планируется направить на восстановление изнашивающейся туристической инфраструктуры, а также ликвидацию последствий ущерба для окружающей среды - обе проблемы обострились в Японии с резким ростом числа иностранных туристов в последние годы.

В прошлом году власти Японии начали отмечать тенденцию к росту туристического потока. В отдельные месяцы он превышал уровень до пандемии. Увеличению потока иностранцев способствовало решение об отмене ограничения на въезд для индивидуальных туристов с 11 октября 2022 года и возобновление выдачи краткосрочных виз. Еще одним положительным фактором является низкий курс иены по отношению к доллару. В 2024 году Японию посетили более 36 млн иностранных туристов. При этом в 2025 году только за первые девять месяцев число иностранных туристов составило 31,5 млн человек. Число туристов из РФ в Японии в этом году почти каждый месяц обновляло исторический максимум. В сентябре этот показатель вырос на 108,1% по сравнению с прошлым годом и вышел на отметку в 29 700.