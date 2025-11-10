Белоруссия и Дагестан реализовали совместный проект на сумму более 50 млн рублей

Из северокавказской республики начались поставки промышленных сепараторов для молочной промышленности

Редакция сайта ТАСС

ПЯТИГОРСК, 10 ноября. /ТАСС/. Дагестан и Белоруссия успешно осуществили совместный проект стоимостью более 50 млн рублей - из северокавказской республики начались поставки промышленных сепараторов для молочной промышленности. В 2026 году сотрудничество планируется масштабировать, сообщил в видеоинтервью в студии ТАСС руководитель Агентства по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан Хаджимурад Исрапилов.

Экспортный контракт был подписан 28 февраля 2025 года между дагестанским заводом "Сепаратор" и белорусской компанией "Ивигар-Трейд".

"Наше предприятие "Сепаратор" поставляет молочные сепараторы. В этом году они успешно выполнили контракт на более 50 млн рублей с белорусскими партнерами, что позволило им пролонгировать его на следующий год с более значительными объемами", - сказал Исрапилов.

По его словам, также плановые показатели достигнуты по поставкам мытой шерсти в Белоруссию.

По данным российского отраслевого Союза предпринимателей текстильной и легкой промышленности, планируется , что Пинский камвольный комбинат "Полесье" будет использовать шерсть из Дагестана для производства пряжи и школьной формы, "Витебские ковры" будут производить шерстяные ковры, Минский камвольный комбинат - изготавливать одеяла и пледы. Договоренность по поставкам - между дагестанским ООО "Кавказская шерсть" и концерном "Беллегпром".

"По переработке шерсти с Беларусью тоже достигнуты установленные запланированные показатели, что также позволило наладить дальнейшие партнерские отношения. Мы держим на контроле все соглашения и видим позитивную динамику, поэтому будем расширять границы в плане развития международного сотрудничества", - сказал Исрапилов.