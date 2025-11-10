Модернизированный самолет Як-130М впервые покажут за рубежом

Кроме того, на Ближнем Востоке дебютирует российский истребитель пятого поколения Су-57Э

Учебно-боевой самолет Як-130М © Валерий Шарифулин/ ТАСС

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Модернизированный учебно-боевой самолет Як-130М впервые будет показан за рубежом в рамках международной авиационно-космической выставки Dubai Airshow 2025, которая пройдет с 17 по 21 ноября в Дубае (ОАЭ). Об этом сообщили в Ростехе.

"Впервые за рубежом будут представлены модернизированный учебно-боевой самолет Як-130М и импортозамещенный вертолет "Ансат-М". Кроме того, на Ближнем Востоке дебютирует российский истребитель пятого поколения Су-57Э, который примет участие в летной программе", - сообщается на сайте госкорпорации.

В Ростехе отметили, что Як-130М производства Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) оснащен новым комплексом авиационного вооружения и бортового оборудования. "Модернизированная машина предназначена для подготовки пилотов истребителей четвертого и пятого поколений, а также для решения ударных и истребительных задач в качестве легкого боевого самолета. Внедрение новых бортовых систем позволит эксплуатировать Як-130М круглосуточно в любых условиях, а также расширит его боевые возможности", - рассказали в организации.

Также в Дубае будет показан "Ансат-М" холдинга "Вертолеты России" в импортозамещенном облике с российскими двигателями ВК-650В производства Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК). "Машина, которая впервые поднялась в воздух осенью этого года, получила обновленный фюзеляж, новую силовую установку и бортовые системы. Вертолет отличается высокой маневренностью и самой вместительной кабиной в своем классе. Воздушное судно может решать широкий спектр задач, в том числе в условиях плотной городской застройки", - подчеркнули в Ростехе.

Кроме того, в рамках Dubai Airshow будут представлены передовые российские авиационные комплексы - истребитель пятого поколения Су-57Э и разведывательно-ударный вертолет Ка-52. "Су-57Э покажет фигуры высшего пилотажа. Самолет единственный в мире истребитель пятого поколения, доказавший свою эффективность в масштабных боевых действиях. Он способен применять широкую номенклатуру управляемых высокоточных средств поражения и отличается малой заметностью для локаторов противника", - заявили в Ростехе.

Генеральный директор госкорпорации Сергей Чемезов назвал Dubai Airshow одной из ключевых мировых площадок. "Нам традиционно есть что показать и предложить мировому сообществу - как в военном, так и в гражданском сегментах. Уверен, что даже получится удивить. Так, в этом году мы везем на выставку сразу несколько новинок для Ближневосточного региона. <…> Преимущества нашей авиационной техники - полная независимость от чужих комплектующих, современные характеристики и более чем серьезный опыт ее применения, который говорит сам за себя. За это наши самолеты и вертолеты ценят во многих странах мира", - сказал он.