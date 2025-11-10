Максимальный размер больничного вырастет до 6,8 тыс. рублей в сутки

Граждане смогут получать в день больше на сумму до 1,2 тыс. рублей

Редакция сайта ТАСС

© Александр Река/ ТАСС

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Выплаты по больничным листам вырастут в России в следующем году - граждане смогут получать в день больше на сумму до 1,2 тыс. рублей, максимально возможная сумма в день составит 6 827 рублей. Об этом сообщается в Telegram-канале Соцфонда.

"В следующем году работники на больничном смогут получать в день больше на сумму до 1,2 тысячи рублей. Рост максимально возможной суммы больничного предусмотрен проектом бюджета Социального фонда России на предстоящие три года. В 2026 году: до 6 827,4 руб. (сейчас - 5 673,97 руб.)", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в 2027 году максимальный размер больничного в день составит 7 860 рублей, а в 2028 году - 8 489. Повышение связано с ростом предельной базы для начисления страховых взносов.

Благодаря переходу на проактивный формат в 2021 году и отказу от бумажных листков, фонд теперь получает данные об открытии и закрытии больничного напрямую от медучреждений.