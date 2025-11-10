Россия поддерживает проведение конференции ОДКБ в Минске в 2026 году

Странам организации нужно развивать новые форматы для диалога и обмена компетенциями, отметил первый вице-премьер РФ - председатель Межгосударственной комиссии по военно-экономическому сотрудничеству ОДКБ Денис Мантуров

АСТАНА, 10 ноября. /ТАСС/. Россия поддерживает инициативу провести в июне 2026 года в Минске вторую военно-экономическую конференцию стран - участниц Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом заявил первый вице-премьер РФ - председатель Межгосударственной комиссии по военно-экономическому сотрудничеству ОДКБ Денис Мантуров на открытии XXIII заседания комиссии в Астане.

Он отметил, что странам ОДКБ "нужно развивать новые форматы для диалога и обмена компетенциями". "В этой связи целесообразно поощрять практику проведения конгрессно-выставочных мероприятий. В этом контексте поддерживаем инициативу организации второй военно-экономической конференции ОДКБ в июне следующего года в Минске в рамках деловой программы международной выставки "Национальная безопасность. Беларусь - 2026", - сказал Мантуров.