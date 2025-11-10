В Перми на форуме представят лучшие стартапы России

Как пояснили в оргкомитете форума, в городе соберутся предприниматели, инвесторы и стартаперы из 21 региона страны

Редакция сайта ТАСС

ПЕРМЬ, 10 ноября. /ТАСС/. Лучшие стартапы из 21 региона России представят в Перми 14 ноября на II Всероссийском форуме по развитию технологического предпринимательства, а также в рамках демонстрационного дня акселератора "Большая разведка", которые пройдут в технопарке Morion Digital. Об этом сообщила пресс-служба технопарка.

"Совместная работа помогает проектам развиваться и находить новых партнеров среди промышленных предприятий региона. На форуме, помимо финала акселератора "Большая разведка", состоится презентация проектов специализированного акселератора НТИ "Акселератор МТК", который впервые запущен в Пермском крае в 2025 году. Все краевые мероприятия показывают системный подход к отбору и поддержке технологических компаний с высоким потенциалом", - сказал руководитель Агентства инвестиционного развития Пермского края Владимир Верюжский, отмечая важность новых идей и стартапов для региона.

Как пояснили в оргкомитете форума, в Перми соберутся предприниматели, инвесторы и создатели стартапов из 21 региона России, они представят свои лучшие технологические проекты. В рамках мероприятий форума пройдут также панельные дискуссии, инвестиционные сессии и круглые столы, посвященные современным вопросам технологического предпринимательства и стартапов. Планируется, что участники обсудят тренды развития инновационной экосистемы, роль университетов в развитии технологического бизнеса, взаимодействия науки, малого технологического бизнеса и институтов развития для достижения ключевых целей научно-технологического прогресса России. Экспертами и спикерами форума выступят представители органов власти, ведущих технологических платформ, крупных промышленных и IT компаний, а также руководители профильных вузов и инновационных центров.

В рамках форума пройдет итоговый демонстрационный день акселератора "Большая разведка 2025". В финале выступят 70 команд, которые в течение двух месяцев участвовали в акселерационной программе. Они также представят свои разработки по четырем технологическим направлениям - Agro&MedTech, TechNet, IT&Robotics и Mining&Chemical, а оценивать их будут эксперты из бизнеса, инновационной инфраструктуры, инвестиционных фондов и институтов развития. В этом году победители конкурса-акселератора получат призы от партнеров, гранты от правительства Пермского края и возможность привлечения инвестиций от фондов и частных инвесторов.

О форуме

Форум технологического предпринимательства проводится Пермским национальным исследовательским политехническим университетом (ПНИПУ), Агентством инвестиционного развития Пермского края и технопарком Morion Digital совместно с организационным комитетом конкурса "Большая разведка" при поддержке правительства Пермского края.

Акселератор "Большая разведка" - это программа поддержки инновационных проектов и технологического предпринимательства, которая объединяет корпорации, стартапы, органы власти и институты развития, которая проводится в Перми с 2010 года. По словам руководителя акселератора Владимира Постникова, за 15 лет проект стал "ключевым региональным центром компетенций в области технологического предпринимательства". Акселератор проводится при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ и Платформы НТИ в рамках федерального проекта "Технология". Конкурс реализуется в рамках Десятилетия науки и технологий в РФ при поддержке АНО "Дирекция межвузовского кампуса Пермского края".