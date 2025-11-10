McDonald's зарегистрировал в России семь товарных знаков блюд и услуг

Среди зарегистрированных товарных знаков - "Биг тейсти", "Квотер паундер", "Роял чизбургер", McFresh, McFlurry, Big Mac и "МакДоставка"

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Американская компания McDonald's зарегистрировала в РФ семь товарных знаков своих блюд и услуг на русском и английских языках, выяснил корреспондент ТАСС.

Среди зарегистрированных товарных знаков - "Биг тейсти", "Квотер паундер", "Роял чизбургер", McFresh, McFlurry, Big Mac и "МакДоставка". Часть товарных знаков блюд идут с фирменной буквой "М" перед названием, следует из данных Роспатента.

Все заявки на регистрацию товарных знаков были поданы из США в декабре 2024 года компанией "Макдоналдс Корпорейшн". Шесть знаков с названием блюд зарегистрированы по одному классу (№ 12) международной классификации товаров и услуг (МКТУ) - сэндвичи, бургеры, гамбургеры, чизбургеры. Знак "МакДоставка" зарегистрирован по двум классам (№ 39, 43) МКТУ - услуги по доставке продуктов питания, услуги ресторанов, услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом.

Дата истечения действия товарных знаков в РФ - декабрь 2034 года.

McDonald's приостановил работу в России весной 2022 года.