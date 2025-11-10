Число жалоб на финансовые услуги в России за январь - сентябрь выросло на 16%

Показатель составил 280 тыс. обращений

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Количество жалоб граждан на финансовые услуги в России за январь - сентябрь увеличилось на 15,8% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года - до 280 тыс. обращений, сообщили в Банке России.

При этом если в I квартале 2025 года число жалоб превышало показатель прошлого года на 23,1%, то в III квартале - только на 11%.

Более чем вдвое сократились жалобы на страховщиков. Лидеры снижения - жалобы на ОСАГО, в частности, на неверное применение коэффициента бонус-малус (-70%). Причина такой динамики в том, что с ноября 2024 года граждане могут в удобном и быстром режиме самостоятельно уточнить или оспорить значение коэффициента, если они с ним не согласны, через сайт Национальной страховой информационной системы.

Число жалоб на банки в целом выросло на 21%. Претензии по-прежнему чаще всего связаны с мерами, которые принимают банки для борьбы с мошенниками и дропперами - отказом в проведении операций и блокировкой счетов.

Почти на четверть реже граждане жаловались на проблемы при автокредитовании, прежде всего - на недобросовестные практики банков в этой сфере. При этом жалоб на микрофинансовые организации было больше (+10%).

Кроме того, на 20,7% стало меньше претензий к профессиональным участникам рынка ценных бумаг. В сегменте негосударственных пенсионных фондов (НПФ) более чем в два раза сократилось количество жалоб на несогласие с переходом из Социального фонда России в НПФ и между НПФ.