В Самарской области повысят тарифы на вывоз мусора впервые за шесть лет

С 10 ноября размер тарифа составит 790,1 рубля за куб. м вывезенных отходов

САМАРА, 10 ноября. /ТАСС/. Тарифы на вывоз твердых коммунальных отходов (ТКО) для населения в Самарской области с ноября 2025 года повысят впервые с 2019 года, предельный тариф увеличен более чем на 200 рублей - до 790,1 рубля за вывоз куб. м. Об этом сообщил министр природных ресурсов и экологии региона Артем Ефимов на оперативном совещании регионального правительства.

Согласно опубликованному приказу комитета ценового и тарифного регулирования Самарской области об установлении единого предельного тарифа на услугу регоператора по обращению с ТКО АО "Экология", с 10 ноября его размер составит 790,1 рубля за куб. м вывезенных отходов. Ранее величина тарифа составляла 584,35 рубля.

"В Самарской области показатель не менялся с 2019 года. Искусственное сдерживание тарифа привело к ухудшению ситуации, дальнейшее сдерживание могло погубить отрасль. Новый региональный оператор [по обращению с ТКО] с ноября 2025 года начинает работу по новому тарифу - 790,1 рубля за кубический метр. Если разделить увеличение на весь период, то среднегодовой рост составит менее 6%. По факту, это отложенная корректировка и приведение тарифов в соответствие с реальной экономикой", - сказал Ефимов.

Тариф за вывоз мусора для жителей индивидуальных жилых домов составит 128,33 рубля в месяц, что выше на 33 рубля по отношению к предыдущему тарифу. Для жителей многоквартирных домов ежемесячная плата с квадратного метра жилого помещения составит 5,99 рубля, что на 1,56 рубля выше.

По словам Ефимова, новый тариф позволит увеличить долю фактически перерабатываемых отходов. Планируемое с 1 января 2026 года закрытие полигона ТКО "Преображенка", по словам министра, обойдется каждому жителю региона в сумму около 8 рублей.

С 1 ноября статус регионального оператора по обращению с ТКО в Самарской области получило АО "Экология".

О сотрудничестве с РЭО

В феврале 2025 года представители Российского экологического оператора (РЭО) и правительства Самарской области подписали соглашение о сотрудничестве при реализации реформы обращения с ТКО в регионе. ППК РЭО будет обладать 49% в структуре управления и капитала соответствующего регионального оператора. В Самарской области при участии ППК РЭО запланировано строительство семи комплексных объектов по обращению с мусором и модернизация действующего полигона в Сызрани.